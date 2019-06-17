Трое жителей Удмуртии убили отца и сына в Ижевске при ограблении

Трое жителей Удмуртии убили в Ижевске двух мужчин, отца и сына, и похитили их имущество. Один из подозреваемых задержан, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына обнаружили в их квартире в Ижевске 14 июня. По данным следствия, злоумышленники похитили их имущество — в частности, драгоценности на сумму более 6 млн руб. и 10 млн руб. из сейфа.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц из корыстных побуждений и разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью. Одного подозреваемого задержали, двух объявили в розыск.