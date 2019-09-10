Шнуров посоветовал Билану не переживать из-за концерта в Самаре

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,47 -0,08 EUR Бирж. 72,27 -0,13 Brent 62,88 +0,21% USD Нал. 65,90 65,10 EUR Нал. 72,78 71,95 USD ЦБ 65,57 -0,43 EUR ЦБ 72,33 -0,56 EUR/USD 1,1040 -0,0005 BTC/USD Бирж. 10 260,74 -57,27 IMOEX 2 771,45 -0,54% RTSI 1 333,63 -0,49% DJIA 26 835,51 +0,14% Nasdaq 8 087,44 -0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AT&T $40 (+7,38%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽64,17 (-2,11%) прогноз Lloyds к 09.12.19 Купить
Starbucks $110 (+16,38%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
АФК Система ₽14 (+14,31%) прогноз QBF к 07.09.20 Купить
AT&T $40 (+7,38%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽64,17 (-2,11%) прогноз Lloyds к 09.12.19 Купить
Starbucks $110 (+16,38%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
АФК Система ₽14 (+14,31%) прогноз QBF к 07.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 65,57 (-0,43) Quote, 09 сен, 12:25
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 72,33 (-0,56) Quote, 09 сен, 12:25
Куда идти на шопинг в Нью-Йорке. Гид по неочевидным местам Стиль, 12:04 Гидрометцентр предупредил об угрозе пожаров в Москве и Подмосковье Общество, 11:56 Верховная рада приняла законопроект об импичменте президента Политика, 11:48 Что может стать стать реальной альтернативой ипотеке Партнерский материал, 11:48 Суд рассмотрит первое заявление о банкротстве сети «Мосхозторг» Бизнес, 11:42 На центральном рынке Геленджика произошел пожар Общество, 11:39 Чем запомнился Джек Ма — создатель и лидер Alibaba, ушедший с поста Quote, 11:38 Косачев посоветовал Софии «окститься» после задержания лидера «Русофилов» Политика, 11:37 «Ведомости» узнали о невозврате денег при оплате товаров по QR-коду Общество, 11:32 Шнуров посоветовал Билану не переживать из-за концерта в Самаре Общество, 11:26 Управделами президента опровергло работу в структуре «осведомителя ЦРУ» Политика, 11:21 Как технологический прогресс множит горы мусора Зеленая экономика, 11:21  Как сполна возместить затраты на представление в арбитражном суде Pro, 11:14 Минздрав поручил главному терапевту изучить влияние вейпов на здоровье Общество, 11:11
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Шнуров посоветовал Билану не переживать из-за концерта в Самаре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram прокомментировал выступление певца Димы Билана в нетрезвом виде в Самаре.

Шнуров призвал Билана не переживать по поводу своего поведения на концерте. По мнению лидера «Ленинграда», если бы певец выступал трезвым, о нем ничего бы не написали. «Да и так ты, Дима, в топе «Яндекса», что хорошо», — заключил Шнуров.

Накануне Билан извинился перед поклонниками за выступление в нетрезвом виде. Он пояснил, что выпил с друзьями коньяк и «совершенно не рассчитал». Это связано с тем, что в течение долгого периода он не употреблял алкоголь, пояснил певец. Он также пообещал организовать в Самаре бесплатный и качественный концерт. Там Билан намерен лично извиниться перед поклонниками.

Ранее жители Самары пожаловались, что Билан вел себя неадекватно, выступление начал с опозданием, а в ходе него показывал неприличные жесты и не попадал под фонограмму. Люди начали собирать подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора региона Дмитрия Азарова, требуя извиниться за выступление певца.

Теги: музыка, алкоголь, Дима Билан, Сергей Шнуров
Материалы по теме
Билан извинился перед жителями Самары за свое поведение на концерте
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter