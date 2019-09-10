Шнуров посоветовал Билану не переживать из-за концерта в Самаре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram прокомментировал выступление певца Димы Билана в нетрезвом виде в Самаре.

Шнуров призвал Билана не переживать по поводу своего поведения на концерте. По мнению лидера «Ленинграда», если бы певец выступал трезвым, о нем ничего бы не написали. «Да и так ты, Дима, в топе «Яндекса», что хорошо», — заключил Шнуров.

Накануне Билан извинился перед поклонниками за выступление в нетрезвом виде. Он пояснил, что выпил с друзьями коньяк и «совершенно не рассчитал». Это связано с тем, что в течение долгого периода он не употреблял алкоголь, пояснил певец. Он также пообещал организовать в Самаре бесплатный и качественный концерт. Там Билан намерен лично извиниться перед поклонниками.

Ранее жители Самары пожаловались, что Билан вел себя неадекватно, выступление начал с опозданием, а в ходе него показывал неприличные жесты и не попадал под фонограмму. Люди начали собирать подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора региона Дмитрия Азарова, требуя извиниться за выступление певца.