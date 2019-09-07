СК заявил о бюллетенях для выборов в штабе Навального в Петербурге

СК заявил о бюллетенях для выборов в штабе Навального в Петербурге

Во время проверки следователи нашли в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге бюллетени для голосования. Об этом сообщается на сайте главного городского следственного управления СКР.

В субботу, 7 сентября, правоохранителям поступило заявление о том, что в помещении штаба в доме на Вознесенском проспекте хранятся бюллетени. В результате была проведена проверка, в ходе которой несколько десятков бюллетеней нашли в туалетном помещении. Отмечается, что они предназначались для выборов губернатора Петербурга.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщал в Twitter, что в петербургский штаб пришли полицейские с обыском. Он отметил, что координатора и юриста не пускали внутрь. По его словам, в это время в штабе проходила выдача направлений на выборы.

Замначальника петербургского штаба Навального Ольга Гусева сообщила, что из офиса изъяли принтеры, подаренные волонтерами. По ее заявлению, бюллетени подбросили. Она также опубликовала фотографии документов.