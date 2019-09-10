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Цхинвал опубликовал «секретный план» Грузии по возвращению Южной Осетии

КГБ Южной Осетии опубликовал «секретный документ» Службы государственной безопасности Грузии, в котором говорится о задаче вернуть стране территорию республики. Об этом со ссылкой на документ сообщает «Аланияинформ».

Как отмечается в заявлении, «грузинская сторона, несмотря на военно-политическое поражение в августе 2008 года, не отказалась от намерений по установлению своего контроля над территорией Южной Осетии».

По утверждению КГБ, об этом свидетельствует план партии «Грузинская мечта — демократичная Грузия» на 2016–2020 годы, принятый 24 мая 2015 года. Согласно первому пункту в нем «ближайшая задача Грузии — возвращение потерянных территорий», в частности, «возвращение Южной Осетии или объединение путем финансовых предложений», что КГБ трактует как «прямой подкуп южноосетинского населения».

Таким образом, уверены в Цхинвале, Тбилиси «при поддержке своих западных кураторов продолжает политику уничтожения народа Южной Осетии» с помощью информационных, политических, экономических и специальных операций.

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Кроме прочего, согласно документу, Грузия планировала вернуть территорию Абхазии, застраховаться от дефолта лари, предотвратить региональный заговор, перекрыть наркотрафик из Турции и наладить демократические отношения с Россией.

Южная Осетия 9 сентября временно закрыла границу с Грузией, в частности, в пунктах пересечения границы Раздахан и Синагур. Ограничения планируется снять после «нормализации обстановки». В конце августа южноосетинские власти разместили пограничников в окрестностях села Цнелис. Как заявлял полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, грузинские силовики срубили лес в районе села, после чего проложили дорогу и выставили блокпост. По его словам, таким образом они нарушили госграницу.

В августе 2008 года грузинские войска попытались получить контроль над Южной Осетий, в результате столкновения погибли российские миротворцы и местные жители. При участии России вооруженные силы Грузии были отброшены. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а 9 сентября между странами были установлены дипломатические отношения.

Теги: Южная Осетия, Грузия, КГБ, «Грузинская мечта»
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