Цхинвал опубликовал «секретный план» Грузии по возвращению Южной Осетии

КГБ Южной Осетии опубликовал «секретный документ» Службы государственной безопасности Грузии, в котором говорится о задаче вернуть стране территорию республики. Об этом со ссылкой на документ сообщает «Аланияинформ».

Как отмечается в заявлении, «грузинская сторона, несмотря на военно-политическое поражение в августе 2008 года, не отказалась от намерений по установлению своего контроля над территорией Южной Осетии».

По утверждению КГБ, об этом свидетельствует план партии «Грузинская мечта — демократичная Грузия» на 2016–2020 годы, принятый 24 мая 2015 года. Согласно первому пункту в нем «ближайшая задача Грузии — возвращение потерянных территорий», в частности, «возвращение Южной Осетии или объединение путем финансовых предложений», что КГБ трактует как «прямой подкуп южноосетинского населения».

Таким образом, уверены в Цхинвале, Тбилиси «при поддержке своих западных кураторов продолжает политику уничтожения народа Южной Осетии» с помощью информационных, политических, экономических и специальных операций.