Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности

Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности

Рейс авиакомпании «Победа» из Красноярска в Москву задержали по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в красноярском аэропорту.

«Они не улетели. Задержка на два часа, потому что была неисправность», — сказали в воздушной гавани.

В аэропорту отметили, что пассажиров перевезут из самолета Boeing 737-800 обратно в терминал. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству рассказали, что на борту лайнера находились 187 пассажиров.

Самолет должен был вылететь в 07:15 по местному времени (03:15 мск). За соблюдением прав пассажиров следит Красноярская транспортная прокуратура.