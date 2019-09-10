Спасатели достали с перевернувшегося в Джорджии судна всех членов экипажа

Спасатели достали с перевернувшегося в Джорджии судна всех членов экипажа

Спасатели вытащили всех членов экипажа из перевернувшегося в Атлантике грузового судна Golden Ray, сообщается на сайте Береговой охраны США.

Троих членов экипажа достали в понедельник, 9 сентября, около 15:00 по местному времени (22:00 мск). Четвертого человека извлекли в 17:50 (10 сентября 00:50 мск). Экипаж отправили на медицинский осмотр.

Береговая охрана также показала видео спасения последнего члена экипажа в своем аккаунте в Twitter. На кадрах видно, как мужчину доставили на причал.

Отмечается, что капитан порта Брансуик установил зону безопасности в бухте Сент-Саймонс-Саунд. Спасатели приступили к работе по охране окружающей среды и перемещению судна.