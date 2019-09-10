Спасатели достали с перевернувшегося в Джорджии судна всех членов экипажа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,55 -0,18 EUR Бирж. 72,40 -0,10 Brent 62,75 +3,39% USD Нал. 66,13 63,94 EUR Нал. 73,09 70,81 USD ЦБ 65,57 -0,43 EUR ЦБ 72,33 -0,56 EUR/USD 1,1046 +0,0020 BTC/USD Бирж. 10 310,00 -8,00 IMOEX 2 786,63 -0,39% RTSI 1 340,14 -0,03% DJIA 26 835,51 +0,14% Nasdaq 8 087,44 -0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AT&T $40 (+10,8%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽64,17 (-2,11%) прогноз Lloyds к 09.12.19 Купить
Starbucks $110 (+14,56%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
АФК Система ₽14 (+14,31%) прогноз QBF к 07.09.20 Купить
AT&T $40 (+10,8%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽64,17 (-2,11%) прогноз Lloyds к 09.12.19 Купить
Starbucks $110 (+14,56%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
АФК Система ₽14 (+14,31%) прогноз QBF к 07.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 65,57 (-0,43) Quote, 09 сен, 12:25
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 72,33 (-0,56) Quote, 09 сен, 12:25
Экономисты Nordea Bank выступили за использование ФНБ «по-норвежски» Экономика, 06:00 Спасатели достали с перевернувшегося в Джорджии судна всех членов экипажа Общество, 05:43 СМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили Бизнес, 05:41 Парламент Великобритании приостановил работу до октября Политика, 05:11 Росстат зафиксировал повышение стоимости перелета в экономклассе на 24% Бизнес, 05:02 Глава АвтоВАЗа сообщил о перспективах электромобилей Lada Бизнес, 04:46 Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России Политика, 04:10 Эксперты назвали число попадающих под риск замены роботами россиян Общество, 03:55 Черчесов оценил победный матч России с Казахстаном на пять баллов Спорт, 03:42 Экс-депутат Рады Савченко встала на учет в центр занятости Политика, 03:24 Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря Политика, 03:01 Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах Политика, 02:34 Трамп ответил на данные о секретной эвакуации осведомителя США из России Политика, 02:33 СМИ назвали имя возможного осведомителя США из материала CNN Политика, 02:26
Общество ,  
0 
Спасатели достали с перевернувшегося в Джорджии судна всех членов экипажа

Спасатели вытащили всех членов экипажа из перевернувшегося в Атлантике грузового судна Golden Ray, сообщается на сайте Береговой охраны США.

Троих членов экипажа достали в понедельник, 9 сентября, около 15:00 по местному времени (22:00 мск). Четвертого человека извлекли в 17:50 (10 сентября 00:50 мск). Экипаж отправили на медицинский осмотр.

Береговая охрана также показала видео спасения последнего члена экипажа в своем аккаунте в Twitter. На кадрах видно, как мужчину доставили на причал.

Отмечается, что капитан порта Брансуик установил зону безопасности в бухте Сент-Саймонс-Саунд. Спасатели приступили к работе по охране окружающей среды и перемещению судна.

Общество
При крушении судна с мигрантами у берегов Ливии пропали 116 человек

Накануне грузовое судно перевернулось у города Брансуик, штат Джорджия. Всего на борту находились 24 члена экипажа, 20 из которых эвакуировали. По данным CNN, четверо, которые числились пропавшими без вести, являются гражданами Южной Кореи.

Материалы по теме
В американской Джорджии перевернулось грузовое судно
Общество
В Крыму перевернулся прогулочный катер
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter