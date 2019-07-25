При крушении судна с мигрантами у берегов Ливии пропали 116 человек

При крушении судна с мигрантами у берегов Ливии пропали 116 человек

У побережья Комаса на востоке от столице Ливии Триполи перевернулось рыболовное судно, на борту которого находились мигранты. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель ливийских ВМС Аюб Кассем заявил, что в результате крушения по меньшей мере 116 человек пропали без вести, еще 132 были спасены ливийской береговой охраной и местными рыбаками, передает агентство. Кассем отметил, что на борту судна находились более 200 мигрантов.

В середине июля у берегов Туниса после крушения судна с нелегальными мигрантами из Ливии погибли 82 человека. Всего на борту были 86 человек.