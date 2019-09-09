В американской Джорджии перевернулось грузовое судно

В Атлантике у побережья штата Джорджия в районе города Брансуик перевернулось грузовое судно Golden Ray, сообщается на сайте Береговой охраны США. Из 24 находившихся на борту эвакуировали 20 человек, четверо числятся пропавшими без вести.

Береговая охрана уточняет, что инцидент произошел в бухте Сент-Саймонс-Саунд. Причины случившегося не сообщаются. На борту почти 200-метрового судна также произошло возгорание. По данным Береговой охраны, корабль отнесло далеко от берега.

На борту судна находились 23 члена экипажа и капитан. Вместе с главным инженером он, как говорится в сообщении, помогает властям и экстренным службам в проведении спасательных работ, а также стабилизации корабля.

Как передает CNN со ссылкой на МИД Южной Кореи, пропавшие моряки — граждане этой республики. В момент инцидента они находились в машинном отделении.