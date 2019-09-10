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Экс-депутат Рады Савченко встала на учет в центр занятости

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о трудностях с поиском работы, которым она занимается через центр занятости.

Она отметила, что они связаны с ее судебным процессом. «Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому, я сузила круг поисков», — сказала она.

Савченко добавила, что ищет работу, в которой нужно будет меньше контактировать с людьми и которая будет более физической. По ее словам, это то, что она хочет «для души».

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Бывший депутат сообщила, что в настоящее время пытается пройти медкомиссию, которая необходима для работы летчиком. При этом она добавила, что с «ее статьями» ее не возьмут в Вооруженные силы Украины и не доверят самолет. Савченко отметила, что в тюрьме у нее также сильно пострадало здоровье.

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«Я не знаю, пройду ли медкомиссию на пилота, но я хотя бы постараюсь это сделать», — отметила она.

В июле на выборах в Верховную раду Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Однако она получила всего восемь голосов в свою поддержку, поэтому не попала в парламент. Она не стала оспаривать результаты, хотя выражала недовольство выборами.

Савченко и экс-руководителя центра «Офицерский корпус» Владимира Рубана обвиняют в попытке устроить несколько терактов в центре Киева ради покушения на власть. Весной 2018 года их арестовали, однако в апреле текущего года отпустили. С 7 мая суд начал новое рассмотрение дела Савченко.

Теги: Надежда Савченко, Верховная Рада, безработный, центр занятости
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