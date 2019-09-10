Экс-депутат Рады Савченко встала на учет в центр занятости

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о трудностях с поиском работы, которым она занимается через центр занятости.

Она отметила, что они связаны с ее судебным процессом. «Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому, я сузила круг поисков», — сказала она.

Савченко добавила, что ищет работу, в которой нужно будет меньше контактировать с людьми и которая будет более физической. По ее словам, это то, что она хочет «для души».

Бывший депутат сообщила, что в настоящее время пытается пройти медкомиссию, которая необходима для работы летчиком. При этом она добавила, что с «ее статьями» ее не возьмут в Вооруженные силы Украины и не доверят самолет. Савченко отметила, что в тюрьме у нее также сильно пострадало здоровье.