Савченко получила восемь голосов избирателей и не попадет в Раду

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,01 -0,05 EUR Бирж. 70,70 +0,03 Brent 63,33 +2,05% USD Нал. 63,48 62,66 EUR Нал. 71,24 70,40 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1220 +0,0006 BTC/USD Бирж. 10 584,00 +19,00 IMOEX 2 702,01 +0,05% RTSI 1 350,91 +0,02% DJIA 27 154,20 -0,25% Nasdaq 8 146,49 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
PepsiCo $154 (+18,04%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
PepsiCo $154 (+18,04%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 19 июл, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 19 июл, 12:15
Савченко получила восемь голосов избирателей и не попадет в Раду Политика, 10:00 Audi попросила «Барселону» вернуть бесплатные машины Спорт, 09:50 Осанка, питание и стресс: как снизить вред сидячей работы в офисе РБК и Philips, 09:37 Под Екатеринбургом в ДТП с автобусом пострадали пять человек Общество, 09:33 Полиция задержала укравших у пенсионеров 12 млн руб. мошенников Общество, 09:33 Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России Общество, 09:24 Данные ЦИК показали шанс партии Зеленского создать кабмин без коалиции Политика, 09:11 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 09:08 Какие грубые ошибки приводят к потере вашей компанией клиентов Pro, 09:04 Волейболистки молодежной сборной России завоевали бронзовые медали ЧМ Спорт, 08:55 Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой Общество, 08:49 СМИ сообщили о возможном переходе Думбия в один из клубов РПЛ Спорт, 08:47 В Иркутской области беременная погибла в ДТП с машиной скорой помощи Общество, 08:46 Два моряка пострадали при атаке пиратов на грузовое судно близ Сингапура Общество, 08:46
Выборы на Украине ,  
0 
Савченко получила восемь голосов избирателей и не попадет в Раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила в свою поддержку всего восемь голосов. Таким образом, она не сможет попасть в парламент нового созыва. Об этом сообщает «Громадське ТВ».

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки <...> Здесь были и запугивания, и подкуп», — прокомментировала процесс голосования Савченко.

При этом она заявила, что не намерена оспаривать результаты выборов.

Всего в одномандатном избирательном округе №51 были зарегистрированы 26 кандидатов в депутаты. Из них 20 — самовыдвиженцы, шестеро выдвигались от политических партий. Савченко выдвигалась от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

По данным телеканала, всего в округе зарегистрированы 3135 избирателей, из них проголосовали 837. Явка составила 26,7%.

Политика
ЦИК Украины назвал окончательные данные по явке на выборах в Раду

Больше всех голосов в этом округе получил самовыдвиженец Александр Ковалев (220 голосов). На втором месте оказался председатель Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин (124 голоса), на третьем — луганский фермер Махач Батирсултанов (113 голосов). Кандидат от «Оппозиционный платформы — За жизнь» Андрей Алеша набрал 50 голосов, а кандидат от партии «Слуга народа» Дмитрий Радченко — 21 голос.

По предварительным подсчетам в одномандатном избирательном округе №51, больше всех голосов получила «Оппозиционная платформа — За жизнь» — за нее проголосовал 361 человек. На втором месте оказалась партия «Слуга народа» со 140 голосами, третье место занял «Оппозиционный блок» — 101 голос. «Европейская солидарность» Петра Порошенко получила 52 голоса, партия «Голос», которую возглавляет фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, заручилась поддержкой 19 человек, партия «Сила людей» — 10.

Теги: Надежда Савченко, выборы в парламент, Донецкая область, одномандатные округа
Материалы по теме
Экзитполы выявили победителя на выборах в Верховную раду Украины
Политика
Экзитполы выявили победителя выборов в верхнюю палату парламента Японии
Политика
Данные ЦИК показали шанс партии Зеленского создать кабмин без коалиции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter