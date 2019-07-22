Савченко получила восемь голосов избирателей и не попадет в Раду

Савченко получила восемь голосов избирателей и не попадет в Раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила в свою поддержку всего восемь голосов. Таким образом, она не сможет попасть в парламент нового созыва. Об этом сообщает «Громадське ТВ».

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки <...> Здесь были и запугивания, и подкуп», — прокомментировала процесс голосования Савченко.

При этом она заявила, что не намерена оспаривать результаты выборов.

Всего в одномандатном избирательном округе №51 были зарегистрированы 26 кандидатов в депутаты. Из них 20 — самовыдвиженцы, шестеро выдвигались от политических партий. Савченко выдвигалась от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

По данным телеканала, всего в округе зарегистрированы 3135 избирателей, из них проголосовали 837. Явка составила 26,7%.