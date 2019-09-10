В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов

В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов

В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

По данным ведомства, нападение произошло на Ропшинском шоссе в Петергофе. Сотрудник Госавтоинспекции проверил документы у водителя автомобиля ГАЗ и двух пассажиров.

Он выяснил, что пассажиры — граждане стран ближнего зарубежья, у которых нет разрешения находиться на территории России. В связи с этим инспектор ДПС потребовал от них выйти из машины и отправиться в отдел полиции.

«Граждане оказали сопротивление, не выполнили законные требования сотрудника полиции, в результате чего полицейскому были нанесены телесные повреждения», — сказал представитель управления МВД.