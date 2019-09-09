Лавров впервые посетит Иракский Курдистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября впервые посетит Иракский Курдистан. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

«Визит пройдет в начале октября. Министр посетит Багдад, и впервые он посетит Иракский Курдистан, Эрбиль, встретится с руководством», — сказал Богданов.

Замминистра добавил, что прорабатывается вопрос о визитах в Россию президента Ирака Бархама Салеха, премьер-министра страны Аделя Абдель Махди, а также спикера парламента Мухаммеда аль-Халбуси.

Ранее Лавров и глава иракского МИДа Мухаммед Али аль-Хаким обменялись поздравительными телеграммами, посвященными 75-й годовщине начала дипломатических отношений между Москвой и Багдадом.