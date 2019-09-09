Отмененный визит Трампа обошелся датской полиции в $600 тыс.

Датская полиция потратила 4 млн крон ($600 тыс.) на подготовку визита президента США Дональда Трампа в Данию, который был отменен. Об этом сообщает Bloomberg.

Эта сумма, в том числе, покрывает аннулированный отпуск для офицеров полиции на время запланированного визита Трампа, а также компенсацию сотрудникам.

В августе Трамп отменил запланированную поездку в Данию и переговоры с премьер-министром страны Метте Фредериксен после того, как Фредериксен назвала «абсурдной» идею Трампа о покупке Гренландии. «Когда они назвали это абсурдом, это прозвучало очень неприятно, очень саркастично. И я решил: мы совершим визит в другой раз», — сказал Трамп.

Об идее американского президента приобрести у Дании остров августа писали американские СМИ. Позднее Трамп заявил, что этот вопрос представляет стратегический интерес. Власти Дании негативно отнеслись к такой идее: «Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии. — РБК), конечно, дал понять, что Гренландия не продается, поэтому обсуждение прекращается», — сказала Фредериксен.