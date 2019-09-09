Глава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке

АвтоВАЗ как компания с большой долей локализации производства и инвестициями в российскую экономику должна получать соответственно бóльшую господдержку. Об этом заявил глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис в интервью «России 24».

После прекращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок в России сократился на 2,3%, заявил глава «АвтоВАЗа». Это произошло на фоне того, что в прошлом году авторынок вырос на 12,8%. Рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году, а что касается 2020 года, то ситуация на рынке будет в достаточно значительно мере зависеть от мер государственной поддержки», — дал свой прогноз Ив Каракатзанис.

По мнению Каракатзаниса, господдержка производителей автомобилей должна зависеть от тех обязательств перед страной, которые берут на себя предприятия. «В декабре 2018 года мы подписали специальный инвестиционный контракт с правительством, и мы бы хотели видеть здесь справедливый подход в дифференциации мер господдержки. Между теми компаниями, которые, как, например, АвтоВАЗ, инвестируют достаточно большие объемы в локализацию, в НИОКР, в развитие экспорта, и другими производителями, которые в этой сфере приняли гораздо меньше обязательств на себя», — сказал он. Меры господдержки, которые предоставляются АвтоВАЗу, «должны отличаться от тех объемов господдержки, которые даются компаниям, инвестирующим гораздо меньше», заключил он.

РБК направил запрос в Минпромторг.