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Бизнес ,  
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Глава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке
АвтоВАЗ AVAZ

АвтоВАЗ как компания с большой долей локализации производства и инвестициями в российскую экономику должна получать соответственно бóльшую господдержку. Об этом заявил глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис в интервью «России 24».

После прекращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок в России сократился на 2,3%, заявил глава «АвтоВАЗа». Это произошло на фоне того, что в прошлом году авторынок вырос на 12,8%. Рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году, а что касается 2020 года, то ситуация на рынке будет в достаточно значительно мере зависеть от мер государственной поддержки», — дал свой прогноз Ив Каракатзанис.

По мнению Каракатзаниса, господдержка производителей автомобилей должна зависеть от тех обязательств перед страной, которые берут на себя предприятия. «В декабре 2018 года мы подписали специальный инвестиционный контракт с правительством, и мы бы хотели видеть здесь справедливый подход в дифференциации мер господдержки. Между теми компаниями, которые, как, например, АвтоВАЗ, инвестируют достаточно большие объемы в локализацию, в НИОКР, в развитие экспорта, и другими производителями, которые в этой сфере приняли гораздо меньше обязательств на себя», — сказал он. Меры господдержки, которые предоставляются АвтоВАЗу, «должны отличаться от тех объемов господдержки, которые даются компаниям, инвестирующим гораздо меньше», заключил он.

РБК направил запрос в Минпромторг.

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Российский авторынок в июле сократился на 2,4%

До мая 2018 года в России действовало несколько мер поддержки спроса на автомобили. Покупатели могли получить скидку на машины стоимостью до 1,5 млн руб. по нескольким программам, в числе которых «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». 14 мая 2018 года Минпромторг сообщил о завершении этих двух программ.

«В сложившихся макроэкономических и рыночных условиях АвтоВАЗ приветствовал бы возвращение мер господдержки рынка для сохранения тренда его восстановления», — говорил в январе РБК представитель АвтоВАЗа.

Несмотря на сокращение спроса, Каракатзанис опроверг возможность сокращений на АвтоВАЗе. В то же время в начале сентября совместное предприятие ПАО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти, GM-АвтоВАЗ, было вынуждено приостановить конвейер из-за низкого спроса. Производство было возобновлено лишь 6 сентября.

Теги: АвтоВАЗ, господдержка, автомобили
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