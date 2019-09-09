GM-АвтоВАЗ возобновил работу после недели простоя из-за отсутствия спроса

Совместное предприятие АО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти — GM-АвтоВАЗ — 9 сентября вновь запустило производство автомобилей, которое было приостановлено из-за снижения спроса на Chevrolet Niva, сообщили РБК в пресс-службе GM-АвтоВАЗ.

Неделей ранее СП АвтоВАЗа и General Motors приостановило производство для оптимизации спроса на Chevrolet Niva. Согласно информации Ассоциации европейского бизнеса, продажи Chevrolet Niva в стране за первое полугодие 2019 года упали на 24,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

