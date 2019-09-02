GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер из-за снижения спроса

Завод GM-АвтоВАЗ (совместное предприятие ПАО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти) приостановил конвейер из-за снижения спроса на Chevrolet Niva. Об этом РБК рассказали в пресс-службе предприятия.

«Со 2 по 6 [сентября] у нас конвейер приостановлен для оптимизации спроса и предложения на Chevrolet Niva», — подчеркнул представитель GM-АвтоВАЗ.

В пресс-службе добавили, что работа конвейера возобновится через неделю, 9 сентября. При этом отгрузки автомобилей дилерам продолжаются в штатном режиме.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Chevrolet Niva в России за период с января по июль 2019 года сократились на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 12,163 тыс. автомобилей.

GM-АвтоВАЗ не первый раз останавливает производство внедорожника. Так, предприятие приостанавливало работу конвейера из-за нехватки комплектующих в мае 2017 года.