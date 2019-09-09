МВФ рассмотрит единственную кандидатуру на пост директора фонда

Кристалина Георгиева является единственным кандидатом на должность управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщается на сайте фонда.

«Срок подачи кандидатур на должность следующего управляющего директора был закрыт в пятницу, 6 сентября. Один кандидат, Кристалина Георгиева, в настоящее время главный исполнительный директор Всемирного банка и гражданка Болгарии, подтвердила готовность считаться кандидатом», — говорится в сообщении исполнительного совета МВФ.

Фонд намерен завершить процесс избрания нового директора как можно скорее, но не позднее 4 октября этого года, сообщили в МВФ.

Кристалина Георгиева — единый кандидат от Европейского союза. Правительства Евросоюза выбирали единого кандидата на пост директора МВФ из двух претендентов — Георгиевой и голландского политика Йеруна Дейсселблума. Еще три претендента выбыли из гонки накануне выборов.

Предыдущий директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подала в отставку 16 июля для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ). Она отметила, что приняла такое решение, чтобы ускорить процесс выбора ее приемника. Лагард прекратит свои полномочия 12 сентября.