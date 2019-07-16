Директор МВФ Лагард подала в отставку ради выдвижения на пост главы ЕЦБ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард подала в отставку. Она будет выдвигаться на пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом сообщается на сайте МВФ.

Лагард прекратит свои полномочия с 12 сентября. По ее словам, такое решение она приняла в интересах фонда, «поскольку это ускорит» процесс выбора ее преемника.

«Исполнительный совет теперь будет предпринимать необходимые шаги для продвижения вперед в выборе нового директора-распорядителя. Дэвид Липтон остается нашим исполняющим обязанности директора-распорядителя», — заключила Лагард.

Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года. При президенте Франции Николя Саркози она работала министром экономики и финансов. В феврале 2016 года совет директоров МВФ переизбрал ее директором-распорядителем. Она должна была возглавлять фонд до 2021 года.