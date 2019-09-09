Миронов заявил о попытке Навального «примазаться» к результатам партии

Миронов заявил о попытке Навального «примазаться» к результатам партии

Победа трех кандидатов от «Справедливой России» на выборах в Мосгордуму никак не связана с проектом «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление сделал лидер партии Сергей Миронов.

По его словам, кандидаты от партии «без всякого умного голосования, без подсказки некоторых товарищей вели очень активную кампанию».

«То, что их включили (в список проекта Навального. — РБК) — попытка примазаться к протестному голосованию, которое было налицо», — добавил он, отметив, что кандидаты партии «пахали у себя в округах» и так «имели очень большие шансы».