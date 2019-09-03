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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,52%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Выборы в Мосгордуму ,  
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ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального

Центральная избирательная комиссия проверит законность проекта «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального. Об этому агентству «Интерфакс» сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией», — ответила Гришина на вопрос о законности проекта с точки зрения избирательного законодательства.

В ноябре 2018 года Навальный анонсировал систему «Умного голосования». Оппозиционер предлагает противникам «Единой России» голосовать за самого сильного кандидата из других партий. Таких кандидатов должна определить команда оппозиционера на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов. Цель проекта — лишить правящую партию как можно большего количества мандатов.

8 сентября в Москве пройдут выборы в Мосгордуму, в них будут участвовать 228 кандидатов. Изначально на выборы были зарегистрированы 233 кандидата. В середине августа Мосгоризбирком принял решение о регистрации еще одного кандидата от партии «Яблока» Сергея Митрохина. В дальнейшем шесть человек сняли свою кандидатуру.

В середине июля столичный избирком и ЦИК не зарегистрировали ряд независимых кандидатов. Среди них оказались юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, председатель совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин и другие. Причиной для отказа в регистрации ЦИК назвала большой процент брака в собранных подписях.

Теги: ЦИК, Навальный, выборы
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