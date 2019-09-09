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Общество ,  
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Рособрнадзор назвал вероятные даты ЕГЭ на 2020 год

Рособрнадзор опубликовал проект совместных с Минпросвещения приказов о расписании экзаменов в школах в 2020 году. Он размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. В проекте документа указаны предполагаемые даты государственных выпускных экзаменов для девятиклассников (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Отдельный приказ касается графика единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

Как говорится в сообщении Рособрнадзора, ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа. Досрочный этап — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня, а дополнительный — с 7 по 24 сентября. Для девятиклассников государственные экзамены начнутся с конца апреля: досрочный этап должен пройти с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня, а дополнительный — с 7 по 21 сентября.

«Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников», — приводится в сообщении комментарий руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Общество
Разработчики ЕГЭ анонсировали изменения в экзамене в 2020 году

В 2019 году для сдачи ЕГЭ в России зарегистрировались около 750 тыс. человек. Максимальное количество баллов по четырем экзаменам — 400 — в России набрали только два человека. В августе были опубликованы проекты ЕГЭ по различным предметам на 2020 год, в них разработчики внесли изменения по сравнению с предыдущими экзаменами.

Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ, экзамены
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