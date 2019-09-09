Рогозин назвал вероятное имя для новой ракеты «Союз-6»

Ракета-носитель «Союз-6» может получить название «Амур», передает ТАСС со ссылкой на заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Скорее всего, да» — ответил Рогозин на вопрос журналиста, может ли новая российская ракета-носитель «Союз-6» быть названа «Амуром».

В честь российских рек также переименуют ракету «Союз-5» в «Иртыш» и носитель сверхтяжелого класса — он должен получить имя «Енисей».

Ранее в «Роскосмосе» сообщили о планах создания новой ракеты среднего класса, которая получит название «Союз-6». При ее создании будет использоваться двигатель РД-180, который в США применяют для запуска ракет семейства Atlas. С 2022 года Вашингтон намерен отказаться от российского двигателя. Производство отечественных ракет на РД-180, по словам Рогозина, позволит не потерять эту «уникальную машину».