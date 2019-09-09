СК потребовал арестовать напавшего на Памфилову

Следствие обратилось в Басманный суд с ходатайством об аресте Бахыта Карабалаева, сообщили РБК в пресс-службе суда. Он напал на главу ЦИК Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября.

СК просит арестовать мужчину на два месяца, до 6 ноября. Обвинение ему предъявлено по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением).

По версии следствия, Карабалаев в маске проник через окно в дом главы ЦИК в Истре и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся. Памфилова при этом пыталась отбиваться от него с помощью стула.

Через день, 7 сентября, полицейские задержали нападавшего — уроженец Казахстана спал в своем шалаше в лесу в Подмосковье. Дело о нападении по просьбе главы СК Александра Бастрыкина передали из полиции в Следственный комитет.