МГУ вошел в топ-100 лучших вузов в мире по качеству образования

МГУ вошел в топ-100 лучших вузов в мире по качеству образования

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова вошел в первую сотню лучших университетов мира по качеству образования по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

МГУ оказался на 95-ом месте. Качество образования измеряется по числу выпускников, которые получили крупные международные премии, награды и медали с учетом размера университета. Для МГУ этот показатель составляет 25%.

Помимо качества образования, CWUR также оценивает мировые вузы по таким критериям, как востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.

По совокупности всех этих показателей МГУ занимает 222-е место в мире в 2019 — 2020 годах. В прошлом году МГУ разместился на 126 строке общемирового рейтинга, следует из данных на сайте CWUR.