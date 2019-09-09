Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина и главу МИДа Сергея Лаврова. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Журналист также заявил, что на Украине он находится в статусе обвиняемого. Вышинский отметил, что останется главным редактором портала.

Вышинского задержали в Киеве весной 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. 28 августа киевский суд освободил его из-под стражи.

Журналист оказался в числе российских граждан, которых Киев 7 сентября обменял на удерживаемых Москвой украинцев. Обмен провели по формуле 35 на 35.

