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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Крушение Boeing в Донбассе ,   Сделано для агрегаторов 
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Детектив из ФРГ заявил о готовности обсудить передачу материалов по MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш обсудит с малайзийским правительством вопрос о передаче материалов по делу о Boeing 777, сбитом в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сообщил о намерении принять материалы его расследования. «Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката», — отметил Реш. Он пояснил, что посредники расскажут малайзийским властям о плане передачи сведений при выполнении всех условий.

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Ранее Мохамад в интервью агентству сообщил, что его страна готова выслушать данные Реша по делу о крушении рейса МН17 на Украине, которые отказалась принять Совместная следственная группа (JIT).

Немецкий детектив в начале августа сообщал «РИА Новости», что может назвать имена ответственных за авиакатастрофу и представить другие данные, которое игнорирует следствие. Он подчеркнул, что намерен обратиться к России, Малайзии и другим странам, чтобы те обнародовали его документы.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года над Донбассом. Выполнял рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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Расследованием занялась JIT, в которую вошли представители Малайзии, Нидерландов и Украины. По данным следственной группы, самолет сбили из установки «Бук». В июне 2019 года JIT назвала виновными в гибели лайнера трех россиян и одного украинца. Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года в Гааге. В Минобороны России отрицают причастность к катастрофе.

Махатхир Мохамад согласился, что самолет сбили намеренно, но заявил, что малайзийские власти недовольны результатами расследования JIT. «Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — заключил он.

Теги: детектив, Германия, Малайзия, материалы, MH17, Boeing
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