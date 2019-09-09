Детектив из ФРГ заявил о готовности обсудить передачу материалов по MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш обсудит с малайзийским правительством вопрос о передаче материалов по делу о Boeing 777, сбитом в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сообщил о намерении принять материалы его расследования. «Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката», — отметил Реш. Он пояснил, что посредники расскажут малайзийским властям о плане передачи сведений при выполнении всех условий.

Ранее Мохамад в интервью агентству сообщил, что его страна готова выслушать данные Реша по делу о крушении рейса МН17 на Украине, которые отказалась принять Совместная следственная группа (JIT).

Немецкий детектив в начале августа сообщал «РИА Новости», что может назвать имена ответственных за авиакатастрофу и представить другие данные, которое игнорирует следствие. Он подчеркнул, что намерен обратиться к России, Малайзии и другим странам, чтобы те обнародовали его документы.