Путин поздравил Ким Чен Ына с 71-й годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыны телеграмму по случаю 71-й годовщины образования КНДР. Текст послания опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Убежден, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов и способствует укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в поздравлении Путина.

Российский президент отметил дружественный характер отношений между странами, что, по его словам, подтвердил и апрельский визит лидера КНДР во Владивосток. Тогда на первых переговорах Владимира Путина и Ким Чен Ына обсуждались северокорейская ядерная программа и восстановление экономического сотрудничества. В ходе визита Ким Чен Ын подарил Путину корейский меч, сказав: «Он олицетворяет силу, олицетворяет душу — мою и нашего народа, который поддерживает вас». Российский президент, в свою очередь, передал Ким Чен Ыну шашку.

В 1945 году СССР вступил в войну против Японии, войска которой в то время оккупировали Корею. Полуостров был освобожден и разделен на зоны влияния США и Советского Союза, который контролировал его северную часть. КНДР была образована 9 сентября 1948 года на территории советской оккупационной зоны в ответ на провозглашение 15 августа того же года корейского государства в американской зоне оккупации.