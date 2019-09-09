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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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В Петербурге потушили пожар в промзоне площадью 600 кв. м

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в промзоне площадью 600 кв. м, сообщили в городском главке МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Лесопарковая, 40, поступило в службу в 4:16 мск. На открытой территории промышленной зоны горел строительный мусор. Пожарные ликвидировали возгорание в 07:37. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении участвовали 40 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

22 августа в Петербурге на Складской улице загорелся склад со свечным цехом. Открытое горение удалось ликвидировать утром следующего дня. Из здания были эвакуированы 200 человек. В тушении были задействованы более 200 сотрудников МЧС, а также пожарный вертолет и поезд. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м.  

Теги: пожар, Петербург, промзона
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