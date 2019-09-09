В Петербурге потушили пожар в промзоне площадью 600 кв. м

В Петербурге потушили пожар в промзоне площадью 600 кв. м

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в промзоне площадью 600 кв. м, сообщили в городском главке МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Лесопарковая, 40, поступило в службу в 4:16 мск. На открытой территории промышленной зоны горел строительный мусор. Пожарные ликвидировали возгорание в 07:37. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении участвовали 40 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

22 августа в Петербурге на Складской улице загорелся склад со свечным цехом. Открытое горение удалось ликвидировать утром следующего дня. Из здания были эвакуированы 200 человек. В тушении были задействованы более 200 сотрудников МЧС, а также пожарный вертолет и поезд. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м.