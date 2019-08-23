На складе со свечным цехом в Петербурге ликвидировали открытое горение

На складе со свечным цехом в Петербурге ликвидировали открытое горение

В Петербурге к утру ликвидировали открытое горение в помещении склада на Складской улице. Об этом РБК сообщил начальник управления информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка. Ранг этого пожара в Невском районе города ранее повышали до наивысшего, пятого ранга.

Возгорание было ликвидировало только около 9:00 утра 23 августа.

«Всю ночь пожарные занимались заливкой, разборкой завалов в связи с тем, что обрушилось перекрытие. В настоящий момент происходит тление горючих материалов на общей площади 50 кв. м. На месте работают пять единиц техники и 24 человека личного состава», — сообщил РБК Литовка.

Он отметил, что пожаром было охвачено четырехэтажное помещение складского типа. «В нем находились склады детской мебели, мебельное производство, различные интернет-магазины, белье, одежда, малярный цех», — сообщил он. По его словам, причины пожара сейчас устанавливаются. «В ближайшее время по данному пожару будет возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба пока не установлена», — сказал Литовка.