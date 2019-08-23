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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Общество ,  
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На складе со свечным цехом в Петербурге ликвидировали открытое горение

В Петербурге к утру ликвидировали открытое горение в помещении склада на Складской улице. Об этом РБК сообщил начальник управления информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка. Ранг этого пожара в Невском районе города ранее повышали до наивысшего, пятого ранга.

Возгорание было ликвидировало только около 9:00 утра 23 августа.

«Всю ночь пожарные занимались заливкой, разборкой завалов в связи с тем, что обрушилось перекрытие. В настоящий момент происходит тление горючих материалов на общей площади 50 кв. м. На месте работают пять единиц техники и 24 человека личного состава», — сообщил РБК Литовка.

Он отметил, что пожаром было охвачено четырехэтажное помещение складского типа. «В нем находились склады детской мебели, мебельное производство, различные интернет-магазины, белье, одежда, малярный цех», — сообщил он. По его словам, причины пожара сейчас устанавливаются. «В ближайшее время по данному пожару будет возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба пока не установлена», — сказал Литовка.

Фотогалерея 
Пожар в цехе по производству свечей в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж

Пожар в здании на Складской улице, 6, в Петербурге начался около 14:00 накануне, 22 августа. Очаг возгорания находился на третьем этаже, в помещении, где, по предварительным данным, располагался цех по производству свечей. Из здания были эвакуированы 200 человек. В тушении участвовали более 200 пожарных, на место ЧП были направлены пожарные вертолет и поезд. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м. К 16:14 ранг пожара повысили до наивысшего, пятого.

По разным данным, в результате происшествия пострадали от одного до трех человек. В сообщении ГУ МЧС отмечается, что сведения о пострадавших уточняются.

Теги: новости РБК, Пожар, Санкт-Петербург
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