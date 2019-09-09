В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».

На борту судна находятся 5 тыс. пассажиров, в основном это американцы и китайцы. Они осмотрят город и посетят музеи, а также проедут по Транссибирской магистрали. Лайнер длиной 347 м и шириной 41 м вмещает до 6,5 тыс. человек, включая членов экипажа.

Регион смог принять крупногабаритный лайнер после специальных дноуглубительных работ, которые проводились для расширения туристических возможностей города.

С 4 по 6 сентября во Владивостоке проходил Восточный экономический форум (ВЭФ). Основными задачами мероприятия были заявлены содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо российского руководства, ВЭФ посетили руководители Индии, Японии, Малайзии и других государств. В ходе форума было заключено более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн руб.