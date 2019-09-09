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GM-АвтоВАЗ возобновил работу после недели простоя из-за отсутствия спроса

Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве

Кремль посоветовал не оценивать результаты ЕР в Москве в отрыве от страны

Блокчейн от Telegram и хардфорк Ethereum: главное из мира криптовалют

Итоговая явка по России в единый день голосования превысила 41%

МГУ возглавил рейтинг российских вузов RUR

Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей

В Приамурье введена в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС

Брюссель назвал дату переговоров по газу с Москвой и Киевом

Крупнейший круизный лайнер впервые зашел во Владивосток. Фоторепортаж

В Киеве раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Пассажира рейса Ереван — Москва задержали после заявления о бомбе

В Краснодаре погиб ребенок из-за падения дерева на территории детсада

Памфилова сообщила о случаях удаления наблюдателей с выборов в Петербурге