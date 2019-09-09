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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
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Крупнейший круизный лайнер впервые зашел во Владивосток. Фоторепортаж
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) с 5 тыс. пассажиров на борту. Для этого в городе провели работы по углублению дна. Как выглядит корабль — в фоторепортаже РБК
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

9 сентября в порт Владивостока зашел круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

СМИ назвали заход лайнера в порт города «по-настоящему историческим»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Лайнер принадлежит компании Royal Caribbean International. Он был спущен на воду 11 апреля 2019 года
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Корабль может разместить до 5 тыс. пассажиров Его длина — 347 метров, ширина — 41 метр, водоизмещение достигает почти 168,9 тыс. тонн
Фото: royalcaribbean.com
На борту лайнера свой автодром, аэротруба, амфитеатр, аттракционы виртуальной реальности и другие развлечения
Фото: royalcaribbean.com
Чтобы принять лайнер, в порту Владивостока несколько месяцев велись специальные дноуглубительные работы
Фото: royalcaribbean.com
Во Владивостоке на борт лайнера зайдут российские туристы
Фото: royalcaribbean.com
Самый короткий круиз на корабле длится​ четыре дня. Лайнер заходит в два порта — Шанхай-Фукуока (Япония) -Шанхай и обойдется туристу от 50 до 70 тыс. руб. в зависимости от класса каюты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
«Спектр морей» стал крупнейшим круизным кораблем, зашедшим в российский порт.
Теги: мультимедиа, круизный лайнер
Материалы по теме
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
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