Главой Курской области избрали врио губернатора Старовойта

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт побеждает на выборах главы региона, набрав 81,07% голосов, передает «РИА Новости».

Второе место всего с 5,65% голосов занял уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов. Он выдвигался от КПРФ. Следом за ним с небольшим отрывом (5,45%) идет кандидат от ЛДПР, заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров.

Кандидат от партии «Зеленые», заместитель директора «Железногорского центра по правам человека» Татьяна Черникова и «эсер» Николай Карцев получили на выборах по — 3,30% и 3,01% голосов.

На должность врио губернатора Курской области Старовойта назначил президент России Владимир Путин в октябре прошлого года. До этого Старовойт возглавлял Росавтодор. Бывший губернатор области Александр Михайлов досрочно покинул свой пост, он руководил регионом 18 лет.