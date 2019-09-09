Хорохордин победил на выборах главы Алтая с 58% голосов

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин одерживает победу на выборах главы региона по итогам подсчета 100% протоколов. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные республиканского избиркома.

Врио главы республики набирает 58,82% голосов.

По данным на 05:30, действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов, которые 8 сентября прошли в 16 регионах России. При этом везде лидеры набирают более 50% голосов, что говорит о том, что вторых туров на выборах глав регионов, вероятнее всего, не будет.