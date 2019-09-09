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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Единый день голосования-2019 ,  
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Хорохордин победил на выборах главы Алтая с 58% голосов

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин одерживает победу на выборах главы региона по итогам подсчета 100% протоколов. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные республиканского избиркома.

Врио главы республики набирает 58,82% голосов.

Политика
В России прошел единый день голосования. Главное

По данным на 05:30, действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов, которые 8 сентября прошли в 16 регионах России. При этом везде лидеры набирают более 50% голосов, что говорит о том, что вторых туров на выборах глав регионов, вероятнее всего, не будет.

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Действующие губернаторы показали лидерство на всех выборах глав регионов

Теги: выборы, Алтай, Единый день голосования
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