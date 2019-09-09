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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Глава Абхазии заявил о своей победе во втором туре выборов президента

Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба назвал себя победителем второго тура президентской гонки, сообщает «Эхо Кавказа».

«По предварительным данным, победа за мной», — сказал он своим сторонникам, собравшимся у его штаба в Сухуме. Хаджимба добавил, что «не ищет» победы для себя, «нужна победа для народа».

Как сообщает «РИА Новости», после подсчета 79 тыс. из 81 тыс. голосов, Хаджимба набрал 49,4%, тогда как его соперник от оппозиции, председатель партии«Амцахара» Алхас Квинциния получил 47,5% голосов.

Позже агентство передавало, что Квинциния отказался признать победу Хаджимбы. «Данные, которые сегодня есть, с учетом проголосовавших против всех, не дают такую возможность кандидату в президенты, который занял первое место, быть признанным победителем», — говорил руководитель штаба Квинцинии Беслан Эшба. Квинциния пообещал, что будет оспаривать итоги голосования, сообщает «РИА Новости».

Эшба отказался сообщить данные штаба по итогам голосования, но сказал, что сейчас проходят консультации с юристами и депутатами, в результате которых последует официальное заявление.

Глава абхазского ЦИКа Тамаз Гогия заявил, что там не получили даже половины протоколов для обработки, передает ТАСС. «Потому мы не можем давать какую-либо информацию по итогам голосования. Все, что есть в настоящее время, — информация штабов», — сказал Гогия.

ЦИК, как передавал Sputnik, обещал объявить предварительные результаты второго тура в понедельник, 9 сентября. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, там не зафиксировали. По данным на 18:00 (17:00 мск), явка составила 50,99%.

Политика
В Абхазии впервые стартовал второй тур президентских выборов

Первый тур президентских выборов в Абхазии прошел 25 августа. На них проголосовали 56% избирателей. Из десяти кандидатов основными конкурентами Хаджимбы эксперты называли тогда, кроме Квинцинии, бывшего заместителя министра иностранных дел Олега Аршбу и экс-секретаря Совета безопасности Астамура Тарбу.

Хаджимба тогда показал лучший результат (24,83%). Однако так как ни один из кандидатов не преодолел необходимый порог в 50% голосов, впервые на выборах президента Абхазии состоялся второй тур.

Теги: Абхазия, выборы президента, второй тур
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В Абхазии впервые стартовал второй тур президентских выборов
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