Глава Абхазии заявил о своей победе во втором туре выборов президента

Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба назвал себя победителем второго тура президентской гонки, сообщает «Эхо Кавказа».

«По предварительным данным, победа за мной», — сказал он своим сторонникам, собравшимся у его штаба в Сухуме. Хаджимба добавил, что «не ищет» победы для себя, «нужна победа для народа».

Как сообщает «РИА Новости», после подсчета 79 тыс. из 81 тыс. голосов, Хаджимба набрал 49,4%, тогда как его соперник от оппозиции, председатель партии«Амцахара» Алхас Квинциния получил 47,5% голосов.

Позже агентство передавало, что Квинциния отказался признать победу Хаджимбы. «Данные, которые сегодня есть, с учетом проголосовавших против всех, не дают такую возможность кандидату в президенты, который занял первое место, быть признанным победителем», — говорил руководитель штаба Квинцинии Беслан Эшба. Квинциния пообещал, что будет оспаривать итоги голосования, сообщает «РИА Новости».

Эшба отказался сообщить данные штаба по итогам голосования, но сказал, что сейчас проходят консультации с юристами и депутатами, в результате которых последует официальное заявление.