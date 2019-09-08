Восемь кандидатов от КПРФ выбились в лидеры на выборах в Мосгордуму

Восемь кандидатов от КПРФ выбились в лидеры на выборах в Мосгордуму

На выборах депутатов в Мосгордуму восемь кандидатов от КПРФ лидируют в своих округах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Речь идет о Николае Губенко (округ № 37), Николае Зубрилине (округ № 11), Евгении Ступине (округ № 20), Екатерине Енгалычевой (округ № 42), Сергее Савостьянове (округ № 15), Сергее Курганском (округ № 36), Леониде Зюганове (округ № 21) и Елене Янчук округ (№ 18).

В своих округах также лидируют три кандидата от партии «Яблоко». Это Евгений Бунимович (округ № 6), Сергей Митрохин (округ № 43) и Максим Круглов (округ № 14). В нынешнем составе Мосгордумы депутатов от «Яблока» нет.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 8:00 в столице начались выборы в Мосгордуму. В Москве явка на выборах к 18:00 составила 17,2%, в столице также проходило первое электронное голосование. Итоговая явка на нем составила 92,3%.