Явка на онлайн-голосовании в Мосгордуму за первые часы составила 34%

По состоянию на 10:00 мск, на электронных участках на выборах в Мосгордуму проголосовали более трети избирателей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на зампреда городской избирательной комиссии Юрия Ермолова.

«Если брать среднюю цифру по всем трем округам, то это почти 34%, это есть треть избирателей», — заявил он. Досрочно на выборах проголосовали 28 тыс. москвичей из 7,2 млн, то есть 0,39%. Согласно данным, которые выводятся на онлайн-табло в ЦИК, общая явка на выборах в Мосгордуму пока составляет 1,36%.

Избиратели трех московских округов (№ 1, 10 и 30), в том числе жители Зеленограда, Лианозово, Бибирево и Чертаново, в качестве эксперимента могут проголосовать на выборах онлайн, через сайт мэрии. Первое тестирование этой системы электронного голосования, основанной на технологии блокчейн, было проведено в июле, за два месяца до выборов. За обнаружение уязвимостей системы мэрия предлагала награду в 1 млн руб.

В конце августа ее удалось получить французскому криптографу Пьеррику Годри, однако руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами

и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отмечал, что французу не удалось взломать систему. «Он указал слабые места, через которые злоумышленники могли бы взломать. И которые рабочая группа с благодарностью «заштопала», — заверил Венедиктов.