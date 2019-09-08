В Минпросвещения объяснили существование предмета «Русский родной язык»

Министерство просвещения объяснило дизайнеру Артемию Лебедеву, почему в школе его детей параллельно преподают предметы «Русский язык» и «Русский родной язык». Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook ведомства.

В министерстве заявили, что в рамках предмета «Русский родной язык» школьникам рассказывают о различных диалектах, сходствах и различиях между русским и другими языками, а также о правилах речевого этикета языка, его жанрах и стилях. По мнению ведомства, курс необходим для обучения детей навыкам работы с текстом и его анализа. В Минпросвещения добавили, что русский язык заслуживает изучения не только грамматики и пунктуации, но и его истории. Ведомство также предложило Лебедеву присоединиться к проекту «Российская электронная школа».

Ранее дизайнер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале назвал предмет «полнейшей тупостью», поинтересовавшись у Минпросвещения, почему его детям теперь преподают «русский и родной русский язык».

Лебедев известен своими эпатажными высказываниями. Ранее дизайнер заявил об отъезде из России из-за обеспокоенности ситуацией в стране. Впоследствии он назвал свое заявление «либеральным бредом, нацеленным на школьников».

Лебедев — глава студии дизайна, основанной им в 1995 году. Студия известна созданием интернет-сайтов для крупных и известных компаний, ее клиентами были «Яндекс», «Газпром», «Евросеть», «Билайн».