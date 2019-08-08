Артемий Лебедев объяснил свое заявление об отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев в Telegram-канале прокомментировал свое заявление о бегстве из России в Европу. По его словам, его недавняя видеозапись в YouTube представляет собой «либеральный бред» и была нацелена «на школьников».

Во вторник, 6 августа, Лебедев опубликовал ролик, в котором рассказал, что покинул Россию и находится «в шаге от Атлантического океана». В качестве причины отъезда он назвал политическую ситуацию в России. «То, что там происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», — сказал Лебедев.

Артемий Лебедев является основателем Студии Артемия Лебедева, которая была основана им в 1995 году. Компания известна созданием интернет-сайтов для крупных и известных компаний, а также разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов и интерьеров.