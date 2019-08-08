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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+7,82%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+23,91%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Артемий Лебедев объяснил свое заявление об отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев в Telegram-канале прокомментировал свое заявление о бегстве из России в Европу. По его словам, его недавняя видеозапись в YouTube представляет собой «либеральный бред» и была нацелена «на школьников».   

Во вторник, 6 августа, Лебедев опубликовал ролик, в котором рассказал, что покинул Россию и находится «в шаге от Атлантического океана». В качестве причины отъезда он назвал политическую ситуацию в России. «То, что там происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», — сказал Лебедев.  

Общество
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Артемий Лебедев является основателем Студии Артемия Лебедева, которая была основана им в 1995 году. Компания известна созданием интернет-сайтов для крупных и известных компаний, а также разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов и интерьеров.  

Теги: Артемий Лебедев
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