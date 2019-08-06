Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию и сейчас находится в Европе, «в шаге от Атлантического океана». Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.

По его словам, ситуация в стране вызывает большое беспокойство. «Есть даже большой шанс, что я не смогу туда больше вернуться. То, что там происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», — сказал Лебедев. «Правящая клика ворует наше будущее, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, самого дорогого и самого ценного», — отметил дизайнер.

Лебедев отметил, что, если «допустить к власти молодых, талантливых и умных людей, наша страна могла бы расцвести». «Вместо этого мы имеем чудовищную войну в Сирии — страшную мясорубку, гонку вооружений, мы поссорились со всем миром», — добавил он.

Студия Артемия Лебедева была основана в 1995 году. Компания Лебедева известна созданием интернет-сайтов для крупных и известных компаний, а также разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов и интерьеров. Среди ее клиентов были «Яндекс», «Газпром», «Евросеть», «Билайн» и другие.