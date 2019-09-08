Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой в стране, передает корреспондент РБК из штаба «Единой России».

«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев. Премьер-министр поблагодарил граждан, принявших участие в выборах, а также избирателей, проголосовавших за «Единую Россию» и кандидатов, поддержанных партией.

Медведев назвал поддержку со стороны россиян залогом принятия правильных решений. Он также отметил, что состав представителей «Единой России» стал моложе, назвав участие молодежи в избирательном процессе залогом обновления партии.

8 сентября в России прошел единый день голосования, выборы разных уровней состоялись во всех 85 субъектах страны. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, ни на одном участке голосование не признано недействительным. Депутатов в региональный парламент выбирали в 13 субъектах — на Алтае, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстане, Крыму, Севастополе, Туве, Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской, Тульской области и Москве. В 16 регионах прямым голосованием выбирали губернаторов, в трех — мэров региональных столиц (Новосибирск, Улан-Удэ, Анадырь). В Ингушетии главу республики избрало народное собрание, им стал Махмуд-Али Калиматов, ранее исполнявший обязанности главы региона. Помимо этого, в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае прошли довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.