Хорохордин лидирует после оглашения ЦИК предварительных данных по Алтаю

Хорохордин лидирует после оглашения ЦИК предварительных данных по Алтаю

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 54,65% после обработки 1,27% бюллетеней, передает корреспондент РБК из ЦИК.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин с 35,88% голосов. Кандидат от партии ЛДПР Дмитрий Софронов набрал 7,71% голосов.

На Алтае зафиксировали одну из самых высоких явок избирателей на текущих выборах. По состоянию на 19:00 (15:00 мск) она составила 44%. При этом в ходе выборов в республике не зафиксирована ни одна жалоба.

В единый день голосования 8 сентября во всех 85 регионах России проходят выборы различного уровня. В Республике Алтай помимо главы региона также избирают депутатов заксобрания.