В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах

В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах

В ходе выборов по России по состоянию на 17:00 мск зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась. Об этом сообщил в ЦИК первый замглавы МВД Александр Горовой, передает корреспондент РБК.

«В органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях, они все зарегистрированы», — сказал он, добавив, что треть нарушений не подтвердилась. Заместитель министра отметил, что две трети нарушений не относятся к компетенции ведомства.

По его словам, по сравнению с прошлыми годами число происшествий снизилось почти на треть. Подтвердившиеся сообщения касаются нарушения прав избирателей и проведения агитации в день выборов, они не повлияют на итоги выборов на конкретных участках.

Горовой также сообщил, что возможность проголосовать была предоставлена более 10 тыс. человек, находящимся в изоляторах временного содержания, ей воспользовались 27% из них.