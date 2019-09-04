СМИ узнали о скором визите Нетаньяху в Россию

СМИ узнали о скором визите Нетаньяху в Россию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в скором времени посетит Россию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на офис премьер-министра.

Ранее Нетаньяху отменил запланированную на 9 сентября однодневную поездку в Индию из-за «ошибки в планировании».

«Сообщим [о визите Нетаньяху] своевременно», — заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию.

23 августа Нетаньяху провел телефонные переговоры с российским лидером. Главы двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая взаимодействие России и Израиля в Сирии, а также итоги визита премьер-министра Израиля на Украину.