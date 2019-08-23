Нетаньяху сообщил Путину об итогах своего визита на Украину

Нетаньяху сообщил Путину об итогах своего визита на Украину

Президент Владимир Путин переговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе взаимодействие стран в Сирии.

Отдельной темой разговора стал недавний визит израильского премьера в Киев. «Премьер-министр Израиля информировал главу Российского государства об итогах своего недавнего визита на Украину», — сообщили в Кремле.

Визит Нетаньяху в Киев стал первой за 24 года официальной поездкой главы израильского правительства на Украину.

Предыдущий раз премьер-министр Израиля приезжал в Киев в 1995 году; тогда эту должность занимал Ицхак Рабин. Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали расширение зоны свободной торговли между странами, 19 августа лидеры подписали соответствующее соглашение.