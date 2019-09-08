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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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ЦИК заявила о создании 5 тыс. цифровых участков к выборам 2021 года
Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) к выборам 2021 года планирует создать не менее 5 тыс. цифровых участков для дистанционного голосования. Это произойдет в случае успешности эксперимента этого года, который проводится в Москве. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Она уточнила, что к 2020 году предполагается организовать около 2,5 тыс. таких участков.

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8 сентября, в единый день голосования, в Москве в качестве эксперимента установлено 30 таких участков. На сайте ЦИК указано, что с их помощью жители регионов, которые предварительно подали заявление на сайте госуслуг, смогут проголосовать, находясь за пределами своего населенного пункта. Памфилова добавила, что представители ЦИК находятся на каждом участке и помогают в его эксплуатации. В будущем, помимо выборов губернатора и довыборов в Госдуму, на таких участках можно будет голосовать и на выборах в парламент, заключила она.

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Кроме того, в Москве в трех округах (№ 1, 10 и 30) избиратели в качестве эксперимента также могут проголосовать через интернет. Такая функция доступна примерно 10 тыс. человек из Зеленограда, Бибирево, Лианозово и Чертаново. По состоянию на 10 утра, таким образом отдали свои голоса более трети избирателей. При этом сообщалось, что система на время переставала работать. Власти Москвы объяснили сбой нарушениями в работе оборудования.

При участии: Артём Губенко
Теги: Элла Памфилова, электронное голосование, выборы
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