ЦИК заявила о создании 5 тыс. цифровых участков к выборам 2021 года

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) к выборам 2021 года планирует создать не менее 5 тыс. цифровых участков для дистанционного голосования. Это произойдет в случае успешности эксперимента этого года, который проводится в Москве. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Она уточнила, что к 2020 году предполагается организовать около 2,5 тыс. таких участков.

8 сентября, в единый день голосования, в Москве в качестве эксперимента установлено 30 таких участков. На сайте ЦИК указано, что с их помощью жители регионов, которые предварительно подали заявление на сайте госуслуг, смогут проголосовать, находясь за пределами своего населенного пункта. Памфилова добавила, что представители ЦИК находятся на каждом участке и помогают в его эксплуатации. В будущем, помимо выборов губернатора и довыборов в Госдуму, на таких участках можно будет голосовать и на выборах в парламент, заключила она.