В Китае зафиксировали второе за сутки землетрясение

В юго-западной провинции Сычуань (Китай) произошло новое землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает CNEB со ссылкой на данные Китайского сейсмологического центра.

Землетрясение было зафиксировано 8 сентября в 10:36 по местному времени (05:36 мск). Очаг стихии залегал на глубине 7 км, эпицентр был расположен в 140 км к югу от города Чэнду. О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее в 06:42 (01:42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян (провинция Сычуань) были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. В результате землетрясения 28 человек получили ранения разной степени тяжести.

В середине августа в Алма-Атинской области Казахстана за сутки произошли три землетрясения магнитудой 4,9, 5,4 и 4,6. Тогда в департаментах по чрезвычайным ситуациям региона были созданы оперативные штабы. Информация о пострадавших не поступала.