В Казахстане за сутки произошли три землетрясения

В Казахстане за сутки произошли три землетрясения

В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции страны.

Подземные толчки были зафиксированы в воскресенье, 18 августа, в 09:12 по местному времени (06:12 мск), эпицентр располагался в 78 км к северу от города Алма-Аты. Очаг залегает на глубине 20 км.

Ранее в 05:07 (02:07 мск) в этом же районе республики, в 145 км на северо-восток от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 5,4. Очаг находился на глубине 5 км. Кроме того, в 06:38 (03:38 мск) в 250 км на север от Алма-Аты были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,6 на глубине 10 км.

О разрушениях и пострадавших в результате землетрясений не сообщалось. В департаментах по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области и города Жаркента были созданы оперативные штабы, также открыт телефон горячей линии, пишет 24.kz.

В пятницу, 16 августа, 164 работников шахты «Таштагольская» в Кемеровской области эвакуировали после землетрясения магнитудой выше 3. В компании «Евраз ЗСМК» сообщали, что толчки не привели к разрушениям рудника.