В Сахалинской области загорелась школа с избирательным участком

Возгорание произошло в школе в городе Невельск Сахалинской области. В здании находится избирательный участок на выборах губернатора. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы города в 10:48 по местному времени (02:48 мск). К моменту прибытия первого пожарного расчета было зафиксировано возгорание в кабинете химии на площади 9 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован к 11:26 (03:26 мск).

В ведомстве также уточнили, что избирательный участок на выборах находится в другом крыле здания школы, погибших и пострадавший в результате инцидента нет.

Как заявила «РИА Новости» глава регионального избиркома Виктория Черкасова, сообщение о происшествии поступило в комиссию, участок продолжил свою работу. Голосование на выборах губернатора Сахалинской области проходит на 453 участках, в списки включены 375 тыс. человек.