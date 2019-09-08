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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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В Сахалинской области загорелась школа с избирательным участком

Возгорание произошло в школе в городе Невельск Сахалинской области. В здании находится избирательный участок на выборах губернатора. Об этом сообщается на сайте управления МЧС. 

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы города в 10:48 по местному времени (02:48 мск). К моменту прибытия первого пожарного расчета было зафиксировано возгорание в кабинете химии на площади 9 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован к 11:26 (03:26 мск).

В ведомстве также уточнили, что избирательный участок на выборах находится в другом крыле здания школы, погибших и пострадавший в результате инцидента нет. 

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В России началось голосование на выборах в регионах

Как заявила «РИА Новости» глава регионального избиркома Виктория Черкасова, сообщение о происшествии поступило в комиссию, участок продолжил свою работу. Голосование на выборах губернатора Сахалинской области проходит на 453 участках, в списки включены 375 тыс. человек.   

По словам председателя Невельской ТИК Юрия Камашкина, в настоящее время участковая избирательная комиссия №96 в школе продолжает свою работу в прежнем режиме. Опасность для избирателей отсутствует. 

На должность губернатора региона претендуют член «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, глава регионального отделения «Коммунистической партии социальной справедливости» Дмитрий Кочергин, помощник депутата Госдумы Дмитрий Флеер (ЛДПР) и врио главы области Василий Лимаренко. 

Теги: Сахалинская область, избирательный участок, школа, пожар
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