Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.

По ее словам, она не может стоять в стороне, когда «умеренных консерваторов изгоняют из партии». «Я остаюсь приверженной ценностям Единой Нации, которые когда-то привели меня в политику», — написала Радд в Twitter.

В официальном письме Борису Джонсону Радд отметила, что больше не верит, что основной целью нового премьер-министра является Brexit c заключением соглашения.

Она также призналась, что не согласна с позицией нового правительства Бориса Джонсона, который выступает за выход Великобритании из Евросоюза без сделки.