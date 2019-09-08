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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Косачев назвал «добрым признаком» разговор Путина с Зеленским

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «добрым признаком» разговор президентом России и Украины по итогам передачи заключенных. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

«Еще одна мощная новость сегодняшнего дня — третий разговор президентов России и Украины. Судя по всему, диалог себя оправдывает», — заявил он. 

По его словам, договороспособность обновленной украинской власти на порядок выше, чем до выборов. «Добрый признак. Надеемся на лучшее», — отметил Косачев. 

Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны. Стороны заявили, что состоявшийся 7 сентября обмен заключенными по формуле «35 на 35» имеет большое значение для нормализации отношений между странами. Лидеры также отметили важность разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.  

Обмен заключенными состоялся в субботу, 7 сентября. Москва освободила в том числе задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также режиссера Олега Сенцова, Николая Карпюка и Станислава Клыха. В Россию из Киева вернулся, в частности, журналист Кирилл Вышинский.   

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Констанин Косачев
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