Косачев назвал «добрым признаком» разговор Путина с Зеленским

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «добрым признаком» разговор президентом России и Украины по итогам передачи заключенных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Еще одна мощная новость сегодняшнего дня — третий разговор президентов России и Украины. Судя по всему, диалог себя оправдывает», — заявил он.

По его словам, договороспособность обновленной украинской власти на порядок выше, чем до выборов. «Добрый признак. Надеемся на лучшее», — отметил Косачев.

Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны. Стороны заявили, что состоявшийся 7 сентября обмен заключенными по формуле «35 на 35» имеет большое значение для нормализации отношений между странами. Лидеры также отметили важность разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.